"Nakajima está 80% no Wolverhampton", diz presidente da SAD do Portimonense

Vai mesmo ser desta. Depois de muito se ter falado do interesse de vários clubes em Shoya Nakajima, o internacional japonês vai mesmo abandonar o Portimonense em janeiro. O destino é o Wolverhampton, como confirma o presidente da SAD do clube algarvio, em Bola Branca.

Rodiney Sampaio revela que o negócio está muito adiantado. O dirigente diz mesmo que só faltam 20% para se acertar as condições finais da transferência para a equipa treinada por Nuno Espírito Santo:

"Houve uma conversação, mas ainda não está 100% finalizado. Mas é possibilidade já em janeiro. O que está em questão é o pagamento da totalidade da cláusula de rescisão ou não, por isso ainda não foi finalizado. O Nakajima está 80% no Wolverhampton."

Contratado ao FC Tokyo, na última época, Nakajima leva 15 golos e 17 assistências - no total, participação direta em 32 "tentos" - em 44 jogos. Rodiney Sampaio reconhece que, desportivamente, a saída do extremo de 34 anos não é benéfica para a equipa treinada por António Folha.

"É uma grande perda desportiva para nós. O Nakajima é um grande jogador, adaptou-se muito bem ao Portimonense. Todos vamos lamentar a sua saída, o grupo mas também os adeptos. Acontece que não tínhamos possibilidade nenhuma de o segurar", admite.

Rodiney joga com o 1% de possibilidade



Nestas declarações a Bola Branca, Rodiney Sampaio lança o jogo da 12.ª jornada do campeonato, no Dragão, com o FC Porto. O dirigente garante que a equipa algarvia já conseguiu estabilizar o seu futebol, por isso vai tentar surpreender o conjunto orientado por Sérgio Conceição.



"É um jogo em que a possibilidade de vitória está 99% do lado do FC Porto e 1% Portimonense. O início da época foi complicado, mas agora Portimonense está numa fase ascendente, tem um grupo de jogadores muito bons e um treinador competente. Vamos para fazer um bom jogo e tentar surpreender o FC Porto", refere o presidente da SAD algarvia.

A nova jornada do campeonato abre na sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Portimonense tem relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.