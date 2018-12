António Simões: "Tenho simpatia por Rui Vitória. Mas o que acontecerá se houver um desaire?"

"O que é que acontecerá se houver um desaire? Vem outra vez o aspeto emocional que ultrapassa e que domina tudo aquilo que são muitas vezes as decisões concertadas e coerentes. Vamos aguardar. Eu tenho simpatia pelo treinador do Benfica, portanto, através dessa simpatia, desejo que o clube seja feliz e ganhe. Sendo assim, estou feliz duas vezes, pelo clube e pelo treinador", frisa o antigo jogador encarnado.

O Benfica reagiu à crise com duas vitórias, sem sofrer golos, frente a Feirense e Paços de Ferreira. Dois triunfos que devolvem o clima de paz em redor da equipa e, em particular, Rui Vitória. Em entrevista a Bola Branca , António Simões pergunta se esta aproximação "veio para ficar ou não", ao mesmo tempo que manifesta uma preocupação e um desejo.

António Simões tem simpatia por Rui Vitória e apoia a manutenção do treinador, no entanto, questiona-se sobre o que acontecerá quando o Benfica voltar a registar um mau resultado.

União do plantel com Rui Vitória e a deslocação a Setúbal

As águias deslocam-se no sábado ao difícil reduto do Vitória de Setúbal, onde mora "uma equipa bem arrumada e muito robusta". Por isso, António Simões sublinha que este desafio "acarreta grandes responsabilidades por um lado e dificuldades por outro".

Só com "carácter se podem ultrapassar dificuldades", conquistando a "confiança" necessária para "dar a volta à situação". O antigo jogador considera que o plantel revelou estar do lado do treinador. "Sem ambos os lados estarem juntos, e darem as mãos, e serem honestos e frontais, não é possível dar a volta à situação", assinala.