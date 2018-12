Aeroporto de Lisboa. Cinco pessoas escondiam 45 mil doses de cocaína

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 24 e 44 anos, viajaram de um país da América do Sul.

A Polícia Judiciária deteve cinco cidadãos estrangeiros, três homens e duas mulheres, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeita de tráfico de cocaína.

Segundo o comunicado da PJ, os detidos tinham em sua posse, dissimulada nas malas de bagagem e no interior do organismo, uma elevada quantidade de cocaína que "seria suficiente para, pelo menos, 45 mil doses individuais".

Os arguidos após o interrogatório judicial ficaram em prisão preventiva. As investigações permanecem a cargo da PJ.

"A detenção dos suspeitos ocorreu no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional através dos aeroportos internacionais", explica a mesma nota.