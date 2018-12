Usa trotinete a motor ou bicicleta? Não ter capacete dá multa até 300 euros

A necessidade de maior mobilidade em Lisboa trouxe novas soluções - trotinetes a motor e bicicletas, com ou sem motor. À Renascença, a subcomissária Cátia Moura disse que, neste momento, “a preocupação da PSP é que a esta circulação seja feita em condições de segurança”.

Está a decorrer uma ação de sensibilização e fiscalização rodoviária em especial no centro da cidade, onde existem mais condutores de trotinete a motor.

As autoridades têm registado um aumento deste tipo de veículos a circular e constataram que, "por desconhecimento de algumas regras a que são obrigados para a condução deste tipo de veículos", os utilizadores infringem as regras do Código da Estrada.



A multa para quem não usa capacete pode ir dos 60 aos 300 euros.À semelhança dos outros condutores, quem conduz uma trotinete ou uma bicicleta tem de parar nos sinais vermelhos ou respeitar as regras da prioridade.Até ao momento, a PSP tem o registo de quatro acidentes de viação envolvendo este tipo de viaturas.