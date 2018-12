Luz acolhe dois primeiros jogos de Portugal de qualificação para o Euro 2020

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta quinta-feira, que o Estádio da Luz será o palco dos dois primeiros encontros da seleção nacional de qualificação para o Euro 2020.

No site oficial, a FPF informa que Portugal receberá a Ucrânia a 22 de março de 2019, às 19h45, na Luz. Somente três dias depois, no dia 25 e à mesma hora, o adversário luso será a Sérvia, de novo no estádio do Benfica.

Portugal está inserido no grupo B de qualificação, juntamente com Sérvia, Ucrânia, Lituânia e Luxemburgo.

Depois da dupla jornada de março, o apuramento só será retomado em setembro, nos dias 7 e 10, com as deslocações à Sérvia e à Lituânia. Em outubro, será a vez de receber o Luxemburgo, a 11, e visitar a Ucrânia, a 14. Em novembro, derradeiro mês de qualificação, Portugal receberá a Lituânia, a 14, e visitará o Luxemburgo, a 17.

A seleção portuguesa falhará as jornadas de junho porque, nessa altura, estará entretido a disputar a "final four" Liga das Nações, que se realiza em Portugal, no Porto e em Guimarães. A equipa de Fernando Santos defronta, nas meias-finais, a Suíça a 5 de junho, no Estádio do Dragão.