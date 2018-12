LeBron e Curry entram na casa dos 40

Os Los Angeles Lakers receberam os San Antonio Spurs, na madrugada desta quinta-feira, com uma vitória, por 121-113, com LeBron James em alto nível.

Um quarto período com 43 pontos salvou os Lakers da derrota. LeBron marcou quase metade deles: 20 dos seus 42 pontos no encontro foram apontados no derradeiro quarto. Além desses 42 pontos, o "King" conseguiu cinco ressaltos e seis assistências. Também Kyle Kuzma esteve em bom nível, com 22 pontos e nove ressaltos.

Do lado dos Spurs, os 32 pontos de DeMar DeRozan e os 31 de Rudy Gay de nada serviram.

Chuva de estrelas na NBA

Não foi apenas LeBron que brilhou com mais de 40 pontos, durante a madrugada. Steph Curry foi decisivo para o esmagamento da ex-equipa do "King" pelos Golden State Warriors, por 129-105.

O base dos Warriors anotou 42 pontos, aos quais juntou nove ressaltos e sete assistências. Kevin Durant ajudou com um duplo-duplo: 25 pontos e dez ressaltos, além de nove assistências. Em Cleveland, Tristan Thompson impressionou com um duplo-duplo de 14 pontos e 19 ressaltos.



Os Oklahoma City Thunder continuam a surpreender e, desta feita, a "vítima" foram os Brooklyn Nets, por 114-112. Paul George deu seguimento ao que tem feito ao entrar, também ele, na casa dos 40, com 47 pontos. "PG-13" conseguiu um duplo-duplo impressionante, já que juntou à chuva de pontos 15 ressaltos. Russell Westbrook voltou a ser o "Senhor Triplo-Duplo": conseguiu 21 pontos, 15 ressaltos e 17 assistências. Allen Crabbe destacou-se com 22 pontos pelos Nets.

A Conferência Oeste é a mais renhida da NBA. Entre o primeiro classificado - os Denver Nuggets - e o penúltimo - San Antonio - há uma diferença de apenas seis vitórias. Os Thunder estão em segundo, os Warriors em quarto e os Lakers em quinto. Os Cavs estão na 13.ª posição da Conferência Este, 16 vitórias do primeiro lugar, que pertence aos Toronto Raptors.

Todos os resultados



Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors, 105-129

Orlando Magic-Denver Nuggets, 118-124

Atlanta Hawks-Washington Wizards, 117-131

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder, 112-114

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers, 113-102



Memphis Grizzlies-LA Clippers, 96-86



Milwaukee Bucks-Detroit Pistons, 115-92



Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets, 121-104



New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks, 132-106



Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs, 121-113