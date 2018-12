Benfica a um ponto de Braga

A vitória do Benfica frente ao Paços de Ferreira, por 2-0, para a fase de grupos da Taça da Liga é o grande destaque das manchetes desta quinta-feira. Os encarnados estão a um ponto da "final four".

"Unidos pelo golo", titula "A Bola". Seferovic e João Félix marcaram ainda na primeira parte. Foi o segundo triunfo consecutivo pós-crise, lembra o "Record", que anuncia: "Retoma avança". "Braga fica a um passo", assinala "O Jogo". Vítor Oliveira, técnico dos pacenses, queixou-se de que os dois golos foram irregulares.

"O Jogo" faz manchete com o FC Porto: "Militão vai valorizar tanto como Casemiro." Garantia de Ulisses Jorge, empresário do central. "Grandes europeus seguem-no desde o São Paulo, mas o foco é ganhar títulos no Dragão", garante o agente. A cotação de Militão disparou 150%, de oito para 20 milhões de euros.

Quanto ao Sporting, "O Jogo" dá conta de que os descartados - Petrovic, Alan Ruiz e Federico Ruiz - significam encargo de cinco milhões de euros sem retorno à vista. Raphinha está de regresso aos treinos. Frederico Varandas considera que "foi devolvido o orgulho aos sportinguistas".

Extra-grandes, uma nota importante: Shoya Nakajima está a caminho do Wolverhampton. O mago japonês do Portimonense vai ser levado pelo clube de Nuno Espírito Santo por 20 milhões de euros.