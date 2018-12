Rali de Portugal corre-se de 30 de maio e 2 de junho

O Rali de Portugal em 2019 vai realizar-se entre 30 de maio e 2 de junho. A prova vai disputar-se uma semana mais tarde do que o habitual devido à entrada em cena do Chile no Mundial.

O calendário ficou fechado esta quarta-feira na reunião do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel, que decorre durante a Assembleia Geral anual.

A prova portuguesa vai ser a sétima de 14 rondas do Mundial de Ralis do próximo ano.

O Conselho Mundial da FIA aprovou ainda os restantes calendários mundiais. A Fórmula 1 terá 21 provas, como este ano, mas termina uma semana mais tarde, em 1 de dezembro, em Abu Dhabi.