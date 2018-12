​Luxemburgo vai ser o primeiro país do mundo com transportes públicos grátis

O Luxemburgo vai ser o primeiro país do mundo a tornar todos os transportes públicos gratuitos.



A partir do próximo verão, ninguém paga para viajar nos comboios, elétricos e autocarros do grão-ducado.

A medida vai ser implementada pelo Governo de coligação do primeiro-ministro, Xavier Bettel, que foi reeleito e tomou posse esta quarta-feira.

O novo executivo é uma coligação entre o Partido Democrata, os Verdes e os socialistas, e conta comum lusodescendente: Félix Braz, filho de emigrantes algarvios, foi nomeado vice-primeiro-ministro.

Durante a campanha eleitoral, Bettel prometeu que as questões ambientais seriam uma das principais prioridades do Luxemburgo.

A Cidade do Luxemburgo, capital do país com uma grande comunidade portuguesa, é considerada uma das mais congestionadas do mundo.

Tem cerca de 110 mil habitantes, mas todos os dias 400 mil pessoas rumam à cidade para trabalhar ou estudar e muitas utilizam viatura própria, de acordo com o jornal “The Guardian”.

Muitas destas pessoas são provenientes dos países vizinhos, como a França, Bélgica ou Alemanha.

Um estudo estima que os condutores ficaram, em média, de 33 horas retidos em filas de trânsito na Cidade do Luxemburgo, durante o ano de 2016.