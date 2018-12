Barcelona e Sevilha seguem em frente na Taça do Rei

O Barcelona venceu o Cultural Leonesa, da 3.ª divisão, por 4-1 e segue em frente na Taça do Rei, de Espanha.

Os golos dos catalães foram apontados por Haddadi, Suárez (2) e Malcom. Já o tento dos visitantes foi marcado por Sene.

Por sua vez, um golo de André Silva garantiu a vitória do Sevilha na receção ao Vilanovense, por 1-0.

O internacional português, que seria substituído, marcou aos 49 minutos, na recarga a um penálti por si cobrado, golo que valeu a passagem à eliminatória. Na primeira mão houve um empate em casa do Vilanovense, equipa que milita na II Liga B.

Já o Celta, orientado pelo treinador português Miguel Cardoso, ficou pelo caminho, ao perder por 2-0, em San Sébastián, frente à Real Sociedad, depois do empate a um golo em Vigo.

