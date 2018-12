Sete marines norte-americanos estão desaparecidos ao largo do Japão depois de um acidente que envolveu dois aviões, avança a agência Reuters.



O desastre envolveu um avião de transporte KC-130 e um caça F/A 18 Hornet, avança fonte oficial.

As operações de busca por sobreviventes decorrem no mar do Japão.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.