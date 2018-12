PSG empata no terreno do Estrasburgo

O Paris Saint-Germain empatou a uma bola, esta quarta-feira, no terreno do Estrasburgo.

O líder isolado do campeonato concedeu o segundo empate da temporada. O Estrasburgo abriu o ativo aos 41 minutos, por Lala, de penálti. Aos 71 minutos, Cavani empatou a partida, também de penálti.

Neymar ficou de fora da ficha de jogo, por lesão, e Mbappé entrou no segundo tempo.

Apesar do empate, o PSG segue líder isolado do campeonato, com 44 pontos, mais 14 do que o segundo classificado, Lille. Já o Estrasburgo mantém o 9º lugar, com 22 pontos.