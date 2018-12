FC Porto continua preparação para o Portimonense com duas baixas

O FC Porto voltou a treinar, esta quarta-feira, dois dias antes da receção ao Portimonense, a contar para a 12ª jornada da I Liga.

Sérgio Conceição continua sem poder contar com dois jogadores: Aboubakar, que continua a recuperar da operação no joelho e Bazoer, que segue afastado dos trabalhos da equipa principal e voltou a treinar com a equipa B dos dragões.

O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Olival. Às 12h30, Sérgio Conceição fará a antevisão da partida em conferência de imprensa.

O jogo entre FC Porto e Portimonense tem data marcada para sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.