Wolverhampton vence Chelsea e coloca ponto final em série negativa

O Wolverhampton venceu, esta quarta-feira, o Chelsea por 2-1, em partida a contar para a 15ª jornada da Premier League, e colocou um ponto final na série negativa de resultados.

A equipa de Nuno Espírito Santo não vencia há seis jornadas, desde dia 6 de outubro. Desde então, derrotas contra o Watford, Brighton, Tottenham, Huddersfield e Cardiff, e um empate frente ao Arsenal.

No "Moullinex", os "Wolves" entraram a perder com um golo de Loftus-Cheek, aos 18 minutos. No segundo tempo, a equipa "mais portuguesa" da Premier League virou o resultado, e com toque luso à mistura.

Raul Jimenez, ex-Benfica, empatou a partida, aos 59 minutos, e Diogo Jota consumou a reviravolta, quatro minutos depois, aos 63'.

Espírito Santo alinhou quatro portugueses de início: Rui Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho e Diogo Jota. Hélder Costa e Ivan Cavaleiro foram suplentes utilizados.

Com este resultado, o Chelsea de Sarri perde gás numa eventual candidatura ao título. Os "blues" ocupam a quarta posição, com 31 ponto, dez atrás do líder Manchester City. Já o Wolverhampton volta a subir na tabela e ocupa a 12ª posição, com 19 pontos somados.

Outros resultados:

Burnley 1-3 Liverpool

Everton 1-1 Newcastle

Fulham 1-1 Leicester