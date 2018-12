Lyon de Anthony Lopes perde e falha ataque ao segundo lugar

O Lyon recebeu e perdeu, esta quarta-feira, por 2-0 frente ao Rennes, em partida a contar para a 16ª jornada da Ligue 1.

Anthony Lopes foi titular na baliza do Lyon, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Ben Arfa e Siebatcheu marcaram os golos da vitória do Rennes.

Com este resultado, o Lyon falha o ataque ao segundo lugar e mantém-se no quarto posto, a um ponto do Montpellier e a dois do Lille.

Outros resultados:

Bordéus 3-2 Saint-Etienne

Caen 1-2 Nimes

Dijon 2-1 Guingamp

Nantes 3-2 Marseille

Reims 0-1 Toulouse