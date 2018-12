​França desiste da polémica taxa sobre combustíveis

Depois da suspensão por seis meses, o Governo francês anunciou esta quarta-feira que vai desistir da polémica taxa sobre os combustíveis para o ano ano de 2019.



A decisão foi comunicada aos deputados pelo primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, depois de semanas de impasse e violência no país.

“O Governo está aberto ao diálogo e demonstra-o, porque este aumento da taxa foi retirado da proposta de Orçamento do Estado para 2019”, declarou no Parlamento.

O primeiro-ministro, Edouard Philippe, garante que a taxa fica fora do Orçamento e o ministro da Transição Ecológica, François de Rugy, confirmou à televisão BFMTV que e medida "fica anulada no ano de 2019".~



O recuo do Governo acontece depois de semanas de protestos do movimento "coletes amarelos", marcados por várias explosões de violência que fizeram dezenas de feridos e detidos, e espalharam o caos em Paris e noutras cidades do país.