Bruno Mascarenhas: "O Sporting tem plantel para ser campeão esta época"

Bruno Mascarenhas, antigo vogal da direção de Bruno de Carvalho, deixa críticas a Frederico Varandas, pede o título já esta temporada e quer que seja restabelecida a verdade no caso de Alcochete.

Em declarações a Bola Branca, Mascarenhas mostrou-se insatisfeito com os primeiros meses de presidência de Varandas e acredita que há condições para lutar pelo título já esta temporada:

"Ainda não passou muito tempo, mas a ideia que foi vendida em período eleitoral era que era conhecedor profundo do clube, mas dá a ideia contrária agora, e pede para que seja um ano zero. Acho que o Sporting tem equipa e condições para ser candidato já este ano".

Sobre a Assembleia Geral que poderá expulsar Bruno de Carvalho de sócio, Mascarenhas não consegue prever o desfecho da assembleia, mas acredita que não será benéfico para o clube:

"Parece-me que o presidente deposto vai tentar mobilizar as suas pessoas para repor a sua verdade e as pessoas que estão desagradadas com o que se passou estão a mobilizar no sentido inverso. É pena que vejo o clube desunido, quando os apelos eram à uniao, mas não vejo nenhuma aproximação para tal".



Sobre o ataque em Alcochete, Mascarenhas é claro: não podem existir duas verdades.

"Acho estranho porque não pode haver dois factos. Algo aconteceu e temos de saber o que foi. Acho estranho haver opiniões tão distintas sobre um assunto que é factual", rematou.