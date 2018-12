Ministros do Ambiente e da Economia vão ser ouvidos sobre tragédia em Borba

Os ministros da Economia e do Ambiente vão ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre a tragédia em Borba que vitimou cinco pessoas na sequência da derrocada de uma estrada ladeada por pedreiras de mármore.

Por unanimidade, o Parlamento aprovou esta quarta-feira os requerimentos apresentados pel'Os Verdes, PCP e Bloco de Esquerda.

Para além do ministro da Economia, Siza Vieira, e do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, os deputados da Comissão de Economia vão chamar também responsáveis por várias entidades das áreas do ambiente e da engenharia para tentar apurar responsabilidades na tragédia.