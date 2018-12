Kokorin e Mamaev mais dois meses na prisão

Aleksandr Kokorin, do Zenit, e Pavel Mamaev, do Krasnodar, vão continuar mais dois meses em prisão preventiva, decidiu a justiça russa esta quarta-feira.

O juiz recusou a defesa dos dois futebolistas, pois acredita que "Kokorin e Mamaev podem continuar atividade criminosa fora da prisão".

Deste modo, as duas estrelas do futebol russo vão continuar atrás das grades, pelo menos mais dois meses, depois de terem agredido várias pessoas num café em Moscovo, entre as quais um alto representante do governo russo, que sofreu um traumatismo cranioencefálico.

Kokorin, o irmão, Mamaev e ainda outro suspeito estão acusados de agressão e vandalismo e arriscam uma pena de prisão até sete anos.

Mamaev e Kokorin são dois jogadores de alto perfil na Rússia. O extremo do Krasnodar leva 15 internacionalizações e esteve presente no Europeu 2016. Kokorin é uma das principais figuras do Zenit desde 2015 e soma um total de 48 internacionalizações