Lisandro López vai jogar até aos 37 anos

Lisandro López renovou contrato com o Racing até 2020, anunciou esta quarta-feira o clube argentino.

O ponta-de-lança argentino de 35 anos passou pelo FC Porto durante quatro temporadas, entre 2005 e 2009, onde fez 150 jogos e apontou 63 golos.

Depois de passagens pelo Lyon, Al-Gharafa (Catar) e Internacional (Brasil), Lisandro voltou ao Racing em 2016, clube em que foi formado.

Em declarações em conferência de imprensa, Lisandro mostrou-se feliz por poder continuar a representar o emblema de Buenos Aires: "É um momento muito importante para mim, não é fácil jogar no campeonato argentino com esta idade".

"Agradeço aos meus companheiros, à equipa técnica e aos adeptos. Tratarei de devolver a confiança dentro de campo, que é onde interessa", adicionou.

Esta época, Lisandro López está em grande destaque ao serviço do Racing, com 11 golos em 15 jogos. À passagem da 14ª jornada da liga argentina, o Racing é líder do campeonato.