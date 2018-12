Supertaça italiana vai ser disputada na Arábia Saudita em janeiro

A Supertaça italiana vai ser disputada na Arábia Saudita, no dia 16 de janeiro, anunciou o AC Milan.

A partida colocará em oposição a Juventus, campeã nacional, e o finalista vencido da Taça de Itália, o AC Milan, dado que a "Vecchia Signora" também conquistou o troféu.

A realização da Supertaça além-fronteiras não é uma novidade. Nas últimas dez temporadas, só três partidas foram disputadas em Itália. O troféu já "viajou" pelo mundo e foi disputado em países como os Estados Unidos da América, Catar, Líbia e China. Esta será a primeira vez que se realizará na Arábia Saudita.

Juventus e Milan partilham a liderança no número de Supertaças conquistadas, com sete troféus.

O jogo tem hora marcada para as 17h30 de dia 16 de janeiro, quarta-feira, no Estádio Rei Abdullah, em Jidá, com capacidade para 62 mil espectadores.