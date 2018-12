Campeões do YouTube. Sabe quais foram os vídeos mais vistos em Portugal este ano?

A Google divulgou esta quinta-feira a lista dos vídeos de Youtube e de música mais vistos em Portugal e a nível internacional.

Por cá, o vídeo de apoio à selecção nacional - "Joga Gostoso" protagonizado pelos YouTubers portugueses DarkFrame, Pi e Dant foi o mais popular do YouTube em 2018, arrecadando mais de seis milhões de visualizações.

Em segundo lugar surge a canção portuguesa que, em 2018, representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção.

Em terceiro lugar, surge o vídeo do artista Shawn Mendes e a nova versão do seu êxito mundial "In My Blood", que foi também a música oficial de Portugal para o Campeonato do Mundo.

A nível internacional, a lista dos dez mais vistos "apresenta estrelas do YouTube emergentes e conhecidas", refere a nota de imprensa da Google.

Entre eles contam-se a comédia indiana Amit Bhadana, que acumulou cerca de 11 milhões de subscritores em apenas um ano, e o jogo de Portugal - Espanha durante o campeonato mundial de futebol na Rússia.

No total, os 10 vídeos mais vistos a nível mundial acumularam mais de 673 milhões de visualizações.

Confira a lista dos vídeos mais vistos em Portugal: