Ex-jogador revela que a mulher fazia as provas físicas por ele

Stefan Kiessling tinha quem fizesse as provas físicas por ele. O ex-avançado alemão, que se retirou dos relvados no final da última época, revela ao "Sport Bild" que a mulher se fazia passar por ele com frequência na pré-época e durante a paragem de inverno.

"Nunca fiz 100% dos exercícios nos períodos de preparação. Nem uma vez", confessa o antigo internacional alemão.

Kiessling explica que nunca foi apanhado pelo Bayer Leverkusen porque a mulher estava em muito boa forma física.

"Dão-te um relógio que mede a frequência cardíaca e que armazenava todos os dados de exercício físico. E como a minha mulher é muito atlética, fez algumas corridas com o relógio, com as minhas especificações. Fê-lo tão bem que ninguém deu conta", esclarece.

Kiessling retirou-se do futebol há cinco meses, após 12 anos no Bayer Leverkusen. A 1 de outubro, assumiu o cargo de assistente de Rudi Voller, diretor desportivo do clube alemão.