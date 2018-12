Reclusos de Custóias recusaram almoço. Guardas prisionais usaram balas de borracha

Cerca de 400 reclusos, das alas A e B da prisão de Custóias, no Porto, recusaram esta quarta-feira almoçar, um dia depois de um motim no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Fonte do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional avançou à TVI 24 que o Grupo de Intervenção dos Serviços Prisionais foi ativado depois de o reclusos se terem recusado a regressar às suas celas.

O "Correio da Manhã" avança que cerca de 30 guardas do estabelecimento prisional recorreram a balas de borracha e a equipamento anti-motim para controlar os reclusos em protesto.

Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, confirmou ao mesmo jornal que o motim foi controlado dessa forma e que os reclusos foram posteriormente levados para as suas celas sem almoçar.

O incidente tem lugar um dia depois de um motim no Estabelecimento Prisional de Lisboa por causa do alegado cancelamento de visitas previstas para ontem, terça-feira. Esta quarta-feira, as visitas à prisão foram suspensas. À Renascença, o diretor geral dos Serviços Prisionais e Reinserção garantiu que tudo deverá ficar normalizado este fim-de-semana.

Face ao motim de ontem na prisão de Lisboa, que o PSD classifica como "mais um corolário da falência que se vive no sistema prisional, no qual há um descontentamento generalizado dos agentes, guardas prisionais e reclusos", o partido pediu esta quarta-feira para ouvir a ministra da Justiça.