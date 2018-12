Nem com poupanças Rui Vitória convoca Ferreyra

O Benfica divulgou a lista de convocados para a receção ao Paços de Ferreira, da fase de grupos da Taça da Liga. Facundo Ferreyra voltou a ficar fora da convocatória, que não tem alguns jogadores influentes.

Nem para a Taça da Liga, e com poupanças, Ferreyra conta para Rui Vitória. Ao contrário do avançado argentino, Castillo entra na lista. Lema também continua excluído, mas Conti volta a ser aposta, tal como Yuri Ribeiro, este regressado de lesão.

Por outro lado, o treinador do Benfica optou por fazer descansar Vlachodimos e Fejsa. De resto, entram na convocatória os jogadores habituais. No boletim clínico, constam os nomes de Ebuehi, que continua a recuperar após cirurgia, e de Salvio, a contas com uma lesão muscular da parede abdominal.

Confira a lista de convocados do Benfica



Guarda-redes: Svilar e Varela;

Defesas: Conti, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Jardel e André Almeida;

Médios: Gabriel, Alfa Semedo, Krovinovic, Pizzi, João Félix e Gedson;

Avançados: Rafa, Cervi, Zivkovic, Jonas, Seferovic e Castillo.