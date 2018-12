Portimonense quer disputar o jogo no Dragão

O treinador do Portimonense, António Folha, tem noção da dificuldade que defrontar o FC Porto, atual campeão nacional e líder do campeonato, no Dragão representa. No entanto, garante que a equipa algarvia não terá medo de discutir o jogo da 12.ª jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta quarta-feira, Folha salientou que "jogar contra o FC Porto no Dragão não é fácil", seja qual for a equipa. "Vence há dez jogos, tem uma equipa extremamente motivada, até pela forma como tem ganho. Vamos encontrar muitas dificuldades, mas nós trabalhámos muito bem", alertou o técnico.

Contra o FC Porto, Folha ditou que "a mentalidade tem de ser sempre desfrutar, máximo profissionalismo e não ter medo de jogar": "Nós queremos participar e disputar o jogo, não nos limitando à tarefa defensiva. Não consigo jogar assim. Montarei uma equipa para jogar."

O Portimonense bateu o FC Porto na pré-época, mas o contexto era "totalmente diferente". Agora, os algarvios terão pela frente uma equipa que se "aproxima muito, muito" da que se sagrou campeã nacional, na última época. "As equipa que jogam contra o FC Porto não têm tido muitas hipóteses de roubar pontos. O último jogo [no Bessa, vitória por 1-0 no último minuto] foi muito difícil e ganharam a acabar. Isso também demonstra a união e o acreditar até ao fim daquela equipa", enalteceu.

Folha quer mostrar qualidade "em qualquer campo"



O Portimonense tem tido mais dificuldades fora do que em casa. Folha realçou que "é uma questão de mentalidade": "Temos de chegar a qualquer campo e tentar mostrar a nossa qualidade. Não é fácil. Jogar fora é mais difícil, mas estamos a trabalhar no sentido de inverter as coisas. Já tivemos exibições muito boas, não conseguimos foi ganhar."

Folha não poderá contar com Ewerton, emprestado pelo FC Porto, e tem mais jogadores em dúvida, nomeadamente Lucas Fernandes, Bruno Tabata e Jackson Martínez. O técnico admitiu que poderá adotar uma estratégia diferente, "para colmatar essas situações".



A 12.ª jornada do campeonato arranca na sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Portimonense terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.