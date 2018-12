Marcel Keizer terá sucesso no Sporting "se tiver tempo"

Há mais de 20 anos no futebol holandês, David Nascimento explica as ideias que Keizer quer implementar em Alvalade.

Marcel Keizer terá sucesso no Sporting, caso lhe seja dado tempo para isso. A opinião, expressada em entrevista a Bola Branca, é do luso-caboverdiano David Nascimento, que fez carreira na Holanda como jogador e, atualmente, como treinador. O Sporting de Keizer soma por vitórias os jogos disputados sob o comando do holândes. O treinador holandês começa a sua aventura em Portugal com êxito e "terá sucesso se tiver tempo", segundo David Nascimento. Em declarações a Bola Branca, o técnico do FC Eindhoven assegura que Keizer "vai encaixar bem" no futebol português. Essa crença assenta no facto de Keizer ter à sua disposição um plantel com jogadores portugueses que, além de serem "criativos", marcam a diferença em relação aos jogadores holandeses pela forma como se entregam ao jogo, dando o melhor e a "todo o custo".

Bom futebol com participação de todos os jogadores O novo treinador dos leões mantém o princípio holandês de "jogar bom futebol", mas sem perder a noção de como é "importante ganhar". Manter uma boa relação com os jogadores é um princípio básico no futebol da Holanda. Nascimento acentua que a opinião do futebolista é relevante e que a interação entre ambos é determinante no plano de jogo, sem esquecer as hierarquias. "O treinador holandês integra os jogadores no seu plano e tenta sempre estar ao nível do jogador", explica.