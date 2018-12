Lito Vidigal dá confiança a Éber Bessa para travar o Benfica

Éber Bessa dá conta de um Vitória de Setúbal confiante e que acredita que pode conseguir um bom resultado na receção ao Benfica, para a 12.ª jornada do campeonato.

O Vitória está no sétimo lugar do campeonato, com 17 pontos, cenário bem diferente do ano passado. Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, Éber Bessa revelou que o mérito é do treinador, Lito Vidigal:

"Temos um treinador muito bom. Ele passa-nos uma confiança enorme e nós entramos em campo a correr, a lutar e a procurar os três pontos a todo o momento. Também sabemos da nossa qualidade. Devagarinho, vamos conquistando o nosso espaço na competição e pensando jogo a jogo conseguimos os pontos."

Benfica não está fragilizado



Frente ao Benfica, Éber Bessa espera "um jogo muito importante" e de grau de dificuldade elevado. O Vitória "sabe da qualidade do adversário" e está preparado para "conseguir um bom resultado".

"O Benfica é uma equipa muito grande, têm jogadores de muita qualidade. Esperamos um jogo muito difícil, mas contamos com o apoio dos nossos adeptos para conseguirmos um bom resultado", afirmou.

Éber Bessa rejeitou a ideia de um Benfica fragilizado e, ao invés de selecionar um só jogador encarnado que imponha respeito, sublinhou que "todos merecem respeito".

"Todos [os jogadores do Benfica] têm qualidades individuais, temos de estar atentos em todos os momentos do jogo para não lhes darmos nenhuma oportunidade", realçou.

Os sadinos recebem o segundo classificado do campeonato no sábado, às 20h30, no Estádio do Bonfim. O Vitória de Setúbal-Benfica terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.