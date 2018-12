Há duas cidades portuguesas entre as 100 mais visitadas do mundo

A britânica Euromonitor Internacional divulgou o Top 100 das cidades mais visitadas de 2018 em todo o mundo. O ranking anual reúne as metrópoles com mais procura por parte turistas internacionais, com base nas chegadas registadas em cada local.

O estudo considera “turista internacional” qualquer pessoa que visite um país estrangeiro por pelo menos 24 horas num período que não exceda 12 meses e que pernoite no destino, pagando ou não por essa estadia.

O Porto aparece pela primeira vez na lista, em 96.º lugar, com 2,4 milhões de visitantes. Lisboa aparece em 62.º, com 3,8 milhões - um crescimento de 7,6% face ao ano passado. Em cinco anos, de 2012 a 2017, a capital portuguesa subiu 11 lugares na lista das cidades mais visitadas no mundo. De 2016 para 2017, o crescimento foi de 12,3%.

A lista volta a ser liderada por duas cidades asiáticas - Hong Kong e Banguecoque.

As 10 cidades mais visitadas de 2018

1. Hong Kong