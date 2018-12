António Nobre nomeado para Benfica-Paços

António Nobre foi nomeado para dirigir o jogo entre Benfica e Paços de Ferreira, para a fase de grupos da Taça da Liga.

O árbitro da AF Leiria terá Nuno Pereira e André Dias como assistentes. Rui Rodrigues será o quarto árbitro. Esta prova não tem videoárbitro.

O Benfica está no segundo lugar do grupo A, com três pontos ao cabo de um jogo. O Paços está em terceiro, com um ponto, também num jogo. Em primeiro, está o Aves, com quatro pontos em dois jogos.

O Benfica-Paços de Ferreira, marcado para as 20h15 desta quarta-feira, no Estádio da Luz, terá acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt, e informações nas edições de Bola Branca.