Quais as preocupações europeias dos portugueses?

Portugal, Futuro, Brexit, Cidadãos e Euro foram as palavras mais usadas pelos portugueses nos 60 Encontros com os Cidadãos que se realizaram entre abril e dezembro em todo o país, segundo o relatório final da iniciativa.

“Estes dados sugerem que os cidadãos continuam a olhar para os assuntos europeus através de um prisma nacional, e que o Brexit esteve no centro das preocupações dos portugueses durante o segundo semestre de 2018”, lê-se no documento, que vai ser entregue no Conselho Europeu de 13 e 14 de dezembro.

Aos portugueses, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) suscita especial preocupação em relação a “economia, as propinas para os estudantes portugueses nas universidades britânicas e o estatuto dos cidadãos portugueses” a residir no país.

À parte o Brexit, “o futuro económico da UE e as consequências da crise da dívida europeia” estiveram no topo da lista de preocupações dos participantes, marcada por uma “questão recorrente sobre as medidas adotadas pela UE para garantir a estabilidade do euro”.

Nos encontros, “as principais críticas à UE relacionaram-se com a perceção de crescente divergência económica entre Estados-membros, a falta de solidariedade, a necessidade de um maior apoio ao crescimento económico de Portugal e a necessidade de maior transparência política”.

Os Encontros com os Cidadãos foram propostos pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, para “identificar as prioridades, preocupações e ideias” dos cidadãos de todos os Estados-membros que possam servir para definir o futuro do projeto europeu, no discurso que pronunciou sobre o futuro da Europa na Sorbonne, em setembro de 2017, em Paris.

Quando faltam seis meses para as eleições para o Parlamento Europeu, que se realizam entre 23 e 26 de maio de 2019 nos 27 Estados-membros, estes encontros tinham também o objetivo de chegar aos cidadãos que não manifestam interesse nas questões europeias, nomeadamente aqueles que se abstêm - nas europeias de 2014, esse valor foi de 57,5% em toda a UE, e de 66,3% em Portugal.

Em Portugal, realizaram-se 60 encontros nos 18 distritos do continente e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.