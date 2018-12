Suns batem recorde negativo com 33 anos

Os Phoenix Suns perderam, na madrugada desta quarta-feira, na receção aos Sacramento Kings, por 105-122. Uma derrota histórica, já que foi batido um recorde com 33 anos.

No primeiro quarto do encontro, os Suns marcaram nove pontos, contra 46 do adversário. Os Kings não sofriam tão poucos pontos desde que se mudaram para Sacramento, em 1985. Foi, também, apenas a 111.ª vez, nos 72 anos de história da NBA - com centenas de milhares de jogos disputados -, que uma equipa marcou tão poucos pontos no primeiro quarto.

A equipa de Phoenix ainda teve um diferencial positivo de 15 pontos no último período, no entanto, o mal já estava feito e acabaram por perder por 17 pontos.

Nos Kings, nota de destaque para Buddy Hield, que marcou 20 pontos, e para De'Aaron Fox, que chegou aos 16. Além destes dois, outros quatro jogadores fizeram, pelo menos, dez pontos. Quanto aos Suns, de pouco valeram o duplo-duplo de Richaun Holmes (10 pontos e 10 ressaltos) e os 14 pontos de Josh Jackson e Trevor Ariza, cada.

Phoenix continua, assim, a ocupar, de forma destacada, o último lugar da Conferência Oeste, com quatro vitórias e 20 derrotas. É o pior registo de toda a NBA. Os Kings estão no nono lugar, a um da zona de "play offs".

Todos os resultados



Indiana Pacers-Chicago Bulls, 96-90



Miami Heat-Orlando Magic, 90-105



Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers, 111-102



Phoenix Suns-Sacramento Kings, 105-122



Utah Jazz-San Antonio Spurs, 139-105