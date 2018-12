Allegri espera que Cristiano Ronaldo ganhe a sexta Bola de Ouro com a Juventus

Massimiliano Allegri considera injusta a atribuição da Bola de Ouro a Luka Modric. O treinador da Juventus acredita que essa injustiça motivará Cristiano Ronaldo ainda mais para, no próximo ano, recuperar o galardão, agora com as cores "bianconere".

Em declarações aos jornalistas, após a gala dos prémios de desporto da "Gazzetta dello Sport", o técnico italiano argumentou que o seu jogador "merecia certamente a Bola de Ouro por tudo o que fez na Liga dos Campeões com o Real Madrid".

"Mas a vitória de Modric será uma motivação para ele [Ronaldo], para fazer ainda melhor e vencer a sexta Bola de Ouro no próximo ano com a Juventus", garantiu Allegri, que revelou que não sabia da eminente contratação de Cristiano Ronaldo até esta se concretizar.

Allegri reconheceu que Cristiano Ronaldo "deu muito" à equipa, não só pela sua grande qualidade, "que todos conhecem", mas também porque "aumentou ainda mais o nível de profissionalismo entre os jogadores":

"Os jogadores veem um jogador de 33 anos que ganhou tudo o que ganhou e continua a trabalhar exaustivamente para melhorar. É um jogador extraordinário, um rapaz humilde que entrou muito bem no grupo e que acrescenta grande competitividade em cada treino."