Chanel vai deixar de usar peles de animais exóticos

A Chanel decidiu banir das suas coleções o uso de pelo e de peles de animais exóticos. A marca francesa de luxo quer ser mais sustentável a nível ambiental e assume que não é possível obter estes produtos através de meios que cumpram os princípios da empresa.

Assim, a marca vai parar de produzir roupas e acessórios com recurso a pelo de animal – material que a empresa já usa muito pouco, segundo o seu presidente - tal como a peles de animais como crocodilo, lagarto, cobra e raia.

A PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), uma organização não governamental que defende os direitos dos animais, afirma, na sua página de Instagram, que esta medida surge após “décadas de pressão” à marca. “2018 é o ano de os designers saírem da idade da pedra”, escreve a ONG.