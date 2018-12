Plataforma de Media Privados exige fim da "distorção da concorrência"

A eliminação das condições de distorção da concorrência “não pode ser adiada”, defende a Plataforma de Media Privados (PMP), de que faz parte o Grupo Renascença Multimédia.



As empresas privadas de comunicação social respondem, assim, às preocupações manifestadas recentemente pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que alertou para a crise nos media e questionou se o Estado não devia intervir.

Cientes das alterações dos últimos anos no setor da comunicação social, a PMP refere, em comunicado, os media não podem “transigir perante situações, de forte incidência económica, onde as condições de funcionamento do mercado não são justas, lesando substancialmente as empresas nacionais de comunicação social - em especial as privadas - e toda a fileira de produção de conteúdos”.

Defendem, por isso, que o fim da distorção da concorrência “não pode ser adiado” e avançam com três pontos fundamentais de ação.

Comunicação social contra desigualdade fiscal

Os media estão cientes das profundas alterações introduzidas na indústria pelas TIC, indutoras de novos comportamentos nos consumidores e em todo o ecossistema da cadeia de valor informativa. Utilizadores de recursos e plataformas digitais, os media enfrentam com determinação o desafio, mantendo os mesmos valores editoriais por que sempre regeram a sua actividade. Mas não podem transigir perante situações, de forte incidência económica, onde as condições de funcionamento do mercado não são justas, lesando substancialmente as empresas nacionais de comunicação social - em especial as privadas - e toda a fileira de produção de conteúdos.

O primeiro passa pela “desigualdade no cumprimento de obrigações fiscais entre empresas portuguesas e operadores internacionais de plataformas, motores de busca, redes e canais temáticos (que se conseguem eximir à tributação nacional)”.

Em segundo lugar, a Plataforma de Media Privados alerta para “a desigualdade, nas obrigações de contribuição para a produção audiovisual portuguesa e europeia, entre canais televisivos por cabo portugueses e estrangeiros”.

Por fim, colocam em evidência a “desigualdade entre os meios de financiamento dos media privados e o operador público (RTP), o qual, além de publicidade, patrocínios, subsídios e reforços de capital público, beneficia de mais de meio milhão de euros por dia dos consumidores de eletricidade”.

A PMP defende, por outro lado, que “existe igualmente justificação para medidas, sem impacto orçamental, que promovam a atividade e os projetos de informação jornalística (multi-plataformas). Um número crescente de países da OCDE vem-no fazendo, desde a criação de incentivos ao consumo regular de publicações, à atribuição de benefícios idênticos aos do sector social para iniciativas editoriais”.

As empresas privadas de comunicação social garantem que não se movem por “desejos anacrónicos de subvenções estatais nem de favorecimentos indevidos”, mas sim contra a “desigualdade nas condições de funcionamento no mercado e pela sustentabilidade do jornalismo independente e da informação de qualidade”.

Sobre os recentes alertas do Presidente da República, a PMP diz que vêm ao encontro das preocupações que as empresas têm transmitido ao Governo.

“Os media são uma expressão da democracia e um dos seus mais fortes baluartes. Num tempo e num espaço onde prolifera falsa informação, sem escrutínio nem critério, o papel das empresas de comunicação social na produção de conteúdos informativos sólidos e fidedignos assume uma especial relevância. É este o nosso primeiro combate – pelo jornalismo, pela diversidade, pela verdade”, sublinha a Plataforma.

Além do Grupo Renascença Multimédia, a Plataforma de Media Privados é composta pelos grupos editoriais Cofina, Global Media, Impresa, Media Capital e Público.