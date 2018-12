Sindicato denuncia “problemas” frequentes no Estabelecimento Prisional de Lisboa

O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Jorge Alves, denuncia problemas frequentes no Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde esta terça-feira à noite foi registado um motim.

"Os reclusos aproveitaram para atirar caixotes do lixo e para vandalizar a ala, como já o fizeram há bem pouco tempo. Esta ala tem registado alguns problemas nos últimos dois meses. Já tem sido frequente", disse Jorge Alves, à Renascença.

O motim na Ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa, que foi controlado pelas 20h15, aconteceu no último dia da greve dos guardas prisionais

O dirigente sindical Jorge Alves adianta que o comissário prisional teve que “solicitar a intervenção de guardas prisionais que estavam de folga, como também nos informaram foi solicitada a presença do Grupo de Intervenção de Segurança Prisional (GISP) para atuar caso os guardas do EPL não conseguissem resolver a situação”.

De acordo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), a situação acabou por ser resolvida pelos guardas, apesar de o GIPS ter sido chamado.

Até ao momento, não há registo de feridos em resultado deste motim.