Jorge Mendes e a Bola de Ouro. "Ronaldo é o melhor da história"

O agente Jorge Mendes já reagiu à atribuição da Bola de Ouro a Luka Modric e diz que Cristiano Ronaldo "é o melhor do história".

O médio croata do Real Madrid foi coroada na segunda-feira como o melhor jogador do mundo do ano de 2018.

O representante de Cristiano Ronaldo, segundo classificado no prémio, já reagiu, em declarações à Sport Itália.

"O Ronaldo é o melhor da história. Em Inglaterra, Espanha ou Itália. É o melhor da história".