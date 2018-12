Lille vence em Montpellier e regressa ao segundo lugar

O Lille venceu, esta terça-feira, o Montpellier por 1-0 e regressou ao segundo lugar da liga francesa.

Depois de quatro partidas sem vencer, o Lille colocou um ponto final na série negativa de resultados no terreno do Montpellier, que ocupava o segundo posto.

O único golo da partida surgiu pouco depois do apito inicial, pela autoria do costa-marfinense Nicolas Pepe.

José Fonte e Xeka foram titulares na equipa do Lille, Rui Fonte foi suplente utilizado, Edgar Ié não saiu do banco e Rafael Leão não figurou na ficha de jogo.

Com este resultado, o Lille soma 30 pontos e ultrapassa precisamente o Montpellier no segundo lugar, a 13 pontos do líder Paris Saint-Germain.