Manchester City bate Watford na estreia de Domingos Quina

O Manchester City venceu, esta terça-feira, o Watford por 2-1, em Vicarage Road e segue invicto na Premier League com 15 jornadas disputadas.

A equipa de Pep Guardiola chegou ao intervalo a vencer, com um golo de Leroy Sané aos 41 minutos. Mahrez fez o segundo aos 51 minutos.

O Watford reduziu aos 85 minutos, por Doucoure, e ainda colocou um ponto de interrogação no resultado final, mas o City segurou a vantagem mínima até ao apito final.

O grande destaque vai para a estreia de Domingos Quina, extremo português de 19 anos, na Premier League. O campeão europeu de sub-19 já tinha somado minutos na FA Cup e Taça da Liga, tanto pelo West Ham como pelo Watford, e estreou-se finalmente na Premier League.

Quina entrou aos 52 minutos para o lugar de Will Hughes, após o segundo golo dos "citizens". Bernardo Silva foi titular no emblema de Manchester.

Com este resultado, o City aumenta o registo para 13 vitórias em 15 jogos disputados, e segue líder isolado da Premier League, com 41 pontos. Já o Watford cai para a 11ª posição, com 20 pontos somados.

Outros resultados:

Bournemouth 2-1 Huddersfield

Brighton 3-1 Crystal Palace

West Ham 3-1 Cardiff