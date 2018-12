"Situação já está controlada" após motim no Estabelecimento Prisional de Lisboa

O Grupo de Intervenção de Segurança Prisional (GISP) foi chamado ao Estabelecimento Prisional de Lisboa devido aos desacatos, disse à Renascença o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Jorge Alves, em declarações proferidas antes das 21h00.

Os reclusos da Ala B do EPL arremessaram objetos e provocaram um incêndio, como mostram imagens captadas no interior da cadeia.

Celso Manata explicou que estes desacatos se deveram também ao facto de, finalizada hoje a greve de quatro dias dos Guardas Prisionais, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), que convocou a paralisação, ter marcado um plenário para quarta-feira, inviabilizado novamente as visitas.

Os cerca de "160 a 170" reclusos daquela ala se revoltaram por hoje não terem tido visitas, como estava previsto, e amotinaram-se com gritos, colchões e papéis queimados e algum material partido, obrigando a "usar a força" por parte do Corpo da Guarda Prisional.

O sindicalista disse ter conhecimento de que foi convocado esta terça-feira ao fim da tarde “todo o pessoal que estava de folga e a intervenção do GISP, por eventuais confrontos na Ala B daquele estabelecimento, na rua Marquês da Fronteira, em Lisboa.



“O que me foi transmitido por alguns colegas é que, na altura do encerramento, os reclusos recusaram ir para as celas e acabaram por criar confusão e amotinar-se na Ala B, ao ponto de o comissário prisional ter que solicitar a intervenção de guardas prisionais que estavam de folga, como também nos informaram foi solicitada a presença do GISP para atuar caso os guardas do EPL não conseguissem resolver a situação”, afirma Jorge Alves.



"Os reclusos aproveitaram para atirar caixotes do lixo e para vandalizar a ala, como já o fizeram há bem pouco tempo. Esta ala tem registado alguns problemas nos últimos dois meses. Já tem sido frequente", sublinha.

Jorge Alves disse não ter de momento mais pormenores, estando a tentar contactar os representantes sindicais no EPL.



Os bombeiros também foram chamados ao EPL, mas o diretor-geral dos Serviços Prisionais diz que foram os guardas prisionais a apagar o fogo.

Os desacatos ocorrem numa altura em que decorre o último de quatro dias de greve dos Guardas Prisionais e que rondou uma adesão de cerca de 80%.



Os guardas prisionais marcaram esta greve de quatro dias para exigir a revisão do estatuto profissional e a progressão na carreira, além de contestarem o novo horário de trabalho.

O universo de guardas prisionais ronda os 4.350 para uma população prisional perto dos 13.000 reclusos.