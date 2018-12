Motim no Estabelecimento Prisional de Lisboa

Está em curso um motim de reclusos no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), avança a CMTV.

Os reclusos da Ala B do EPL provocaram um incêndio, como mostram as imagens captadas no interior da cadeia.

Os cerca de 190 presos daquela ala estão em protesto e recusam entrar nas celas.



Em causa está o cancelamento das visitas, adianta a CMTV.

O motim acontece em plena greve dos guardas prisionais.



O Grupo de Intervenção de Segurança Prisional (GISP) foi chamado ao Estabelecimento Prisional de Lisboa devido aos desacatos, disse à agência Lusa o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Jorge Alves.

O sindicalista disse ter conhecimento de que foi convocado esta terça-feira ao fim da tarde “todo o pessoal que estava de folga e a intervenção do GISP, por eventuais confrontos na Ala B daquele estabelecimento, na rua Marquês da Fronteira, em Lisboa.



Jorge Alves disse não ter de momento mais pormenores, estando a tentar contactar os representantes sindicais no EPL.



Os bombeiros também foram chamados ao EPL.

Os desacatos ocorrem numa altura em que decorre o último de quatro dias de greve dos Guardas Prisionais e que rondou uma adesão de cerca de 80%.

Os guardas prisionais marcaram esta greve de quatro dias para exigir a revisão do estatuto profissional e a progressão na carreira, além de contestarem o novo horário de trabalho.

O universo de guardas prisionais ronda os 4.350 para uma população prisional perto dos 13.000 reclusos.