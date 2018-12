Vítor Oliveira escolhe 18 para o Benfica

O Paços de Ferreira publicou a lista de 18 convocados para a partida no Estádio da Luz, frente ao Benfica, a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.

Vítor Oliveira tinha prometido que iria rodar a equipa e cumpriu, ao deixar alguns jogadores de maior perfil em casa. De fora ficaram Ricardo Ribeiro, Rui Correia, Nininho, Bruno Teles, André Leão, Luiz Carlos, Gian Martins, Wagner, Osei e Luiz Phellype.

O Benfica é atualmente segundo classificado do grupo A da Taça da Liga, com três pontos, menos um que o líder Desportivo das Aves. O Paços de Ferreira é terceiro classificado com um ponto e ainda sonha com a "final four". Afastado matematicamente está o Rio Ave, com zero pontos em dois jogos.

O Benfica-Paços de Ferreira está marcado para esta quarta-feira, às 20h15, no Estádio da Luz.

Convocados:

Guarda-redes: Marco Ribeiro e Carlos Henriques.

Defesas: Rui Correia, Bruno Santos, Marco Baixinho, Marcos Valente e Paulo Henrique.

Médios: Ibrahim, Pedrinho, Diaby, Vasco Rocha, Christian e André Leal.

Avançados: Uílton, Douglas Tanque, Fatai, Diego Medeiros e Ayongo.