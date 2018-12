Joakim Noah junta-se aos Memphis Grizzlies

Os Memphis Grizzlies anunciaram, esta terça-feira, a contratação de Joakim Noah, até ao final da presente temporada.

O poste francês, de 33 anos, estava sem equipa, depois de ter deixado os New York Knicks, a 13 de outubro. Noah não jogava desde 23 de janeiro de 2018: cumpriu cinco minutos frente aos Golden State Warriors.

"Esta oportunidade significa muito para mim. Sinto-me preparado, tenho trabalhado arduamente para ter, sequer, uma oportunidade. Sinto-me verdadeiramente abençoado por Memphis ter acreditado em mim. Só quero estar aqui para os rapazes e ser uma boa influência", afirmou Joakim Noah, em declarações aos canais de media do "franchise".

Os Grizzlies têm, agora, um jogador experiente para render Marc Gasol quando necessário. Noah tem 625 jogos na NBA, 60 nos "play offs", com uma média de 8.9 pontos, 9.3 ressaltos, 2.9 assistências e 1.35 ressaltos em 28.6 minutos por jogo, em 11 épocas na Liga norte-americana.

Na época 2013/14, quando ainda representava os Chicago Bulls, primeira equipa na carreira, Noah foi eleito melhor defesa da NBA e entrou no melhor cinco inicial do ano, além de ter terminado em quarto na votação para o MVP. Também registou duas presenças consecutivas, em 2013 e 2014, no All Star da NBA. Porém, as lesões estagnaram-lhe a carreira.

Os Grizzlies são apenas a terceira equipa na carreira de Noah. O francês passou nove anos nos Bulls, entre 2007 e 2016, e foi jogador dos Knicks durante uma temporada, entre julho de 2016 e outubro de 2018.