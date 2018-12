​Estudo. Mais de 40% das instituições sociais dão prejuízo

Era preciso conhecer melhor os números das instituições particulares de solidariedade social (IPSS) para além das contas que são obrigadas a apresentar ao Ministério da Segurança Social.



O Estudo da CNIS, divulgado esta terça-feira, utiliza uma amostra de 10% das instituições. Foram analisadas 565 do universo total e cerca de 42% apresentaram resultados líquidos negativos, em 2016.

Quanto a fontes de financiamento do setor, as duas principais são: os pagamentos de utentes e famílias, que representam 31,7% das verbas, e subsídios da Segurança Social e de outras entidades pública, o que equivale a 46,1% do dinheiro que entra nas instituições.

Feitas as contas, há um buraco, que tem de ser resolvido, alerta o padre Lino Maia, presidente da CNIS.

“Perfazendo um total de 77,82%, continuam a faltar 22,18%, pelo que estamos bem longe de ter contas equilibradas. Estes números ajudam-nos a perceber porque temos tantas dificuldades e serão, estou certo, um credível suporte nas nossas negociações que não estão fechadas”, afirma o padre Lino Maia.

O estudo diz ainda que, nas IPSS analisadas, o gasto com pessoal é da ordem dos 58% das verbas. Cerca de 70% das freguesias têm equipamentos sociais e em 27% das freguesias são apenas equipamentos das IPSS.

O presidente da CNIS vai agora fazer chegar este estudo aos partidos na Assembleia da República, para lhes pedir atenção ao sector, desde logo, uma revisão fiscal.

“Estas instituições prestam serviços públicos. Não é correto que o IVA seja a 23%, como se fossem lucrativas, quando em outras áreas têm 6% e legitimamente. Não estou a pôr em causa que deviam estar a pagar mais, agora, para este setor não se justifica um regime fiscal de 23%”, defende o padre Lino Maia.

O estudo agora conhecido sobre as IPSS tem dados de 2016. O presidente da CNIS admite que a situação atual não esteja melhor.

“Vai progressivamente agravando. Não é uma mudança muito significativa de ano para ano, mas há um plano inclinado. São mais [instituições em dificuldades], porque, entretanto, já houve contratos coletivos de trabalho com atualizações salariais, a inflação traz impacto, o aumento do salário mínimo. Provavelmente, este ano é pior do que o ano passado e, para o ano, as perspetivas não são melhores”, admite o padre Lino Maia.

O estudo sobre "A importância económica e social das IPSS" foi feito pela Universidade Católica do Porto, e tem o aval do Banco de Portugal.