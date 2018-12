Sporting de Tiago Fernandes empata dérbi contra Benfica no último minuto

A equipa de sub-23 do Benfica e do Sporting empataram a uma bola, esta terça-feira, na 16ª jornada da Liga Revelação.

Numa partida disputada no Seixal, as águias marcaram primeiro, aos 67 minutos, por Guga, de penálti. Quando tudo apontava para a vitória encarnada, o Sporting empatou, aos 92 minutos, por Nuno Moreira.

Com este resultado, o Benfica perdeu a liderança para o Braga, que tem mais uma prtida disputada, com 32 pontos somados. O Sporting, liderado por Tiago Fernandes, ocupa a 7ª posição, com 26 pontos.

Outros resultados da Liga Revelação:

Vitória de Guimarães 0-1 Braga

Académica 3-0 Vitória de Setúbal

Feirense 3-3 Estoril