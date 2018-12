Dia de eleições no Montepio. Entenda o que está em causa

Quando são as eleições?

A votação está marcada para 7 de dezembro, próxima sexta-feira, para eleger o futuro presidente do Montepio.

Quem pode votar e como?

A Associação Mutualista é dona do banco Caixa Económica Montepio Geral e gere ativos de quase 4.000 milhões de euros. Existem 625 mil associados, mas apenas 460 mil têm direito de voto e, desses, apenas 60 mil deverão votar.

Será instalada apenas uma mesa, na sede em Lisboa. A grande maioria, cerca de 98% dos eleitores, vota por correspondência. O boletim é enviado para a residência, depois basta colocar a cruz, dobrar o documento e coloca-lo num envelope, este será introduzido num segundo envelope, onde é colocada a assinatura do cliente.

Quem são os candidatos e o que prometem?

Há três listas a disputar estas eleições.

A lista A é liderada por António Tomás Correia, o atual líder, que ocupa o cargo há 10 anos e que é candidato a um quarto mandato. Pretende criar o “Comité Estratégico do Grupo”, um órgão que responde ao presidente e que visa garantir a coordenação da actividade das participadas: o banco e os seguros. Quer também avançar com a racionalização de recursos, através de “plataformas operacionais transversais”. Na Caixa Económica, quer explorar a economia social e coloca como meta chegar a um milhão de associados.

A lista B é liderada por Ribeiro Mendes, atual administrador do Montepio na equipa de Tomás Correia e ex-secretário de Estado do Governo de António Guterres. Quer passar o controlo para o Conselho Geral, com um processo de tomada de decisões transparente. Quer ainda mexer nos salários, que continuam intactos, apesar de já não acumularem com o banco. Se vencer, conta lançar, no início de 2019, uma agenda de transformação digital no grupo, para reforçar a articulação entre as entidades, respeitando a autonomia de cada uma. Defende ainda o reforço da participação dos associados, através do voto eletrónico, orçamento participativo e núcleos regionais.

A lista C é liderada por António Godinho, que se candidata pela segunda vez consecutiva, para, nas suas palavras, acabar com o compadrio e a corrupção no grupo. Um dos primeiros pontos do programa de Godinho é uma auditoria à associação e às principais empresas, para conhecer a real situação. Defende uma maior articulação e aproveitamento entre as empresas do grupo e respectivas sinergias, a redução do salário da administração e mais trabalhadores na futura Assembleia de Representantes. Por fim, defende que “só quem não está ou esteve ligado à atual administração” é que pode liderar o Montepio.

Pôr a casa em Ordem

O Banco de Portugal impôs em 2015 a separação entre a Associação Mutualista e o Banco, mas o processo ainda está por concluir.