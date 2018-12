"De coração pesado, abandono o UKIP." Farage sai do partido nacionalista por ele fundado

O político eurocético Nigel Farage anunciou esta terça-feira que vai abandonar imediatamente o Partido da Independência do Reino Unido (UKIP), mais de dois anos depois de ter abdicado da liderança do movimento político que cofundou em 1993.

O anúncio foi feito num artigo de opinião assinado pelo político britânico no "Daily Telegrahp" e intitulado "De coração pesado, abandono o UKIP hoje. Este não é o partido do Brexit de que esta nação tanto precisa".

No texto, Farage diz que o UKIP "mudou drasticamente" sob a liderança de Gerard Batten, o homem que lhe sucedeu à frente do partido em 2016. Também acusa Batten, atual eurodeputado, de ter uma "fixação com o Islão".

Por trás da resignação está a polémica contratação de Tommy Robinson para conselheiro do UKIP, uma decisão da qual Farage discorda.

"Creio que ele é completamente inapto para estar envolvido em qualquer partido político", escreve sobre Robinson. "O facto é que a sua equipa inclui criminosos violentos e ex-membros do Partido Nacionalista Britânico. Muitos membros do UKIP pediram que Robinson não se tornasse conselheiro de Batten. Infelizmente, esses pedidos caíram em saco roto."