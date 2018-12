Canadianas de Battaglia são o destaque do treino do Sporting

Rodrigo Battaglia já abandonou as canadianas. O médio do Sporting, que deverá falhar o resto da época, por lesão, já se movimenta sem auxílio das muletas. Foi esse o destaque do treino dos leões, esta terça-feira.

A vitória do Sporting no terreno do Rio Ave, por 3-1, não mereceu folga e o conjunto de Marcel Keizer voltou logo ao trabalho, poucas horas depois. Os titulares do encontro fizeram treino de recuperação com ginásio e massagens, enquanto os restantes realizaram treino normal.

Além de Battaglia, continua a constar no boletim clínico o nome de Raphinha. O extremo lesionou-se antes do jogo com o Loures, para a Taça de Portugal, em outubro. O Sporting está de folga na quarta-feira.