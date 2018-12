Inédito. Parlamento britânico condena Governo por desrespeito

Leia também:

Pela primeira vez na História do Reino Unido, o Parlamento britânico aprovou esta terça-feira uma moção que acusa o Governo de Theresa May de falta de respeito pela instituição.

A moção por desrespeito foi discutida e votada logo no primeiro de cinco dias de discussão sobre o acordo final para o Brexit e marca o pior começo possível para a tentativa do Governo de fazer aprovar o documento, no mesmo dia em que o Tribunal Europeu de Justiça emitiu um parecer a dizer que o processo do Brexit pode ser revogado de forma unilateral pelo Reino Unido.

Uma maioria dos deputados britânicos, incluindo não só os partidos de oposição mas também os Unionistas da Irlanda do Norte, que estão em coligação com os Conservadores, aprovou a moção censurando o Governo e os ministros por não terem cumprido uma moção anterior que obrigava a publicar por inteiro o parecer do Procurador Geral do Executivo a respeito do acordo e o enquadramento das relações futuras com a União Europeia.

A moção termina insistindo na publicação imediata e integral do parecer.

A oposição está a apelidar a decisão de histórica e a perguntar durante quanto mais tempo os Conservadores se conseguem aguentar no poder, com um deputado trabalhista a dizer que se trata de “uma vergonha para o Governo. Tem um enorme significado constitucional e político.”

“É lamentável que o Governo tenha deixado as coisas chegar a este ponto, mas os ministros não deixaram a oposição com outra opção”, diz Keir Starmer.

Este é apenas o primeiro de cinco dias de debate no Parlamento britânico, que podem decidir o futuro tanto do Brexit como da sobrevivência do próprio Governo. A votação final está marcada para o dia 11.