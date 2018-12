Não é só o Barcelona. Gigantes europeus "salivam" por Éder Militão

Paulinho Bóia, do Portimonense, é amigo próximo do defesa do FC Porto. Militão confidenciou a Bóia que há vários grandes clubes europeus a segui-lo com atenção. Extremo dos algarvios conta tudo a Bola Branca.

O Barcelona, mas também meia Europa. Os grandes clubes da Velho Continente estão a seguir atentamente a época de estreia de Éder Militão ao serviço do FC Porto. Quem o revelou foi o próprio defesa dos azuis e brancos. Não a Bola Branca, mas sim a um amigo que tem no futebol português. Paulinho Bóia, avançado de 20 anos que atua no Portimonense, fez toda a formação no São Paulo ao lado de Militão. "Falamos todos os dias, nas horas vagas dele", conta Bóia, a Bola Branca, levantando o véu sobre as conversas que tem mantido com o compatriota. E com o Barcelona a vir à baila. "Comentei com ele esta situação do Barcelona e ele disse-me que havia algumas equipas que tinham interesse nele. Ele disse-me que eram alguns clubes grandes mas não me disse quais eram. Também não pergunto, porque é algo particular. Prefiro só saber quando estiver tudo certo", prossegue o extremo, contratado pelos algarvios esta época ao emblema paulista.

Se o destino de Militão for mesmo o Camp Nou, tal como tem sido avançado pela imprensa catalã, Paulinho Bóia não duvida do sucesso do amigo ao mais alto nível. A polivalência que o seu jogo apresenta - joga como central mas também como lateral-direito e trinco - permitir-lhe-á entrar de caras nos "blaugrana". "Ele encaixaria em qualquer lugar no Barcelona. No São Paulo, jogou como lateral-direito, central e médio-defensivo. Também gosto muito dele como médio-defensivo, que foi a posição em que começou na formação do São Paulo e na qual jogou na equipa principal. Depois, apareceu como lateral. Se der tudo certo para ele, seria muito bom vê-lo no Barcelona e seria muito bom para o próprio Barcelona", argumenta Bóia.

Explosão no FC Porto não surpreende. "Sei do potencial que ele tem" Custou quatro milhões de euros, no início da época e, assim que confirmou as qualidades que o evidenciaram no Brasileirão, foi aposta definitiva de Sérgio Conceição para o eixo da defesa, ao lado de Felipe. "Passámos muito tempo juntos na formação e na equipa principal do São Paulo. Convivi muito com ele e conheço bem o Éder Militão. Por isso, não me surpreende muito. Sei do potencial que ele tem. Está a viver um grande momento no FC Porto", atira Bóia.

"O futebol português, como o europeu, é mais rápido, com muito mais intensidade. Como ele jogava como lateral no São Paulo e, no FC Porto, passou a jogar mais como central, adaptou-se muito bem. Como ele já estava num grande ritmo no São Paulo, não foi difícil adaptar-se a Portugal", conclui.